Banda specializzata nei furti di mezzi pesanti, 4 arresti

Operazione dei Carabinieri di Teramo che, all’alba di oggi giovedì 28 settembre, hanno eseguito quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettandi individui, di cui tre sono stati arrestati e uno ai domiciliari.

I soggetti colpiti dalle ordinanze sarebbero coinvolti in furti di mezzi pesanti e attrezzature industriali lungo la costa adriatica, in particolare nelle Marche, in Abruzzo, Molise e Puglia.

Si tratta di persone già conosciute dalle forze dell’ordine e sarebbero collegate con la malavita organizzata pugliese. I veicoli rubati, destinati successivamente al mercato nero, comprendevano principalmente mezzi con 4 assi, il che ha ispirato il nome dell’operazione condotta dai Carabinieri. Tuttavia, sono stati rubati anche veicoli con 3 assi o 2 assi.

L’ordinanza per l’esecuzione delle misure cautelari è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Teramo, Marco Procaccini, su richiesta della procura della Repubblica di Teramo. Secondo gli inquirenti, gli indagati hanno messo in atto una sistematica attività criminale basata sul furto di mezzi d’opera e attrezzature da cantiere, con un valore complessivo del bottino superiore a 32 milioni di euro. Questi furti venivano agevolati dalla collaborazione di trasfertisti che trasportavano i mezzi rubati nel Foggiano, dove venivano modificati i contrassegni identificativi prima di essere rivenduti.

Durante l’indagine, sono stati recuperati e restituiti 9 mezzi pesanti e d’opera.

Ogni membro del ‘clan’ aveva un compito ben preciso: due degli arrestati si occupavano di individuare i mezzi da rubare nei cantieri e nei depositi locali, mentre altri collaboratori nel Foggiano si occupavano dei furti e della “rimarchiatura” dei veicoli rubati prima di metterli in vendita. Altri veicoli venivano smontati e venduti come pezzi di ricambio.

Tra i quattro arrestati, due sono residenti nella provincia di Teramo, uno proviene da Foggia, mentre il quarto è stato posto ai domiciliari ed è residente nel Teramano.