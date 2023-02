Bancomat down, segnalati problemi in mezza Italia

Si segnalano problemi in tutta Italia con i bancomat. Diversi utenti, scrive il sito FanPage, su Twitter segnalano che è impossibile pagare con le carte ai negozi. Il sito Downdetector rileva un’impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda più banche.

Sempre sul sito Downdetector arrivano segnalazioni di problemi per quanto riguarda il circuito Visa e in generale per tutti gli istituti bancari. Come riferito a Fanpage.it da Intesa San Paolo al momento non risultano segnalazioni di disservizi nei loro bancomat.