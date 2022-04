Bancomat bloccati nei centri commerciali, impossibile effettuare pagamenti tramite Pos

I problemi nella mattinata di oggi, 15 aprile, e cittadini costretti a lasciare la spesa ‘in eccesso’ e a pagare solo quella che riuscivano in contanti

Bancomat non funzionanti nei centri commerciali di tutta Italia e anche del Molise. E’ quanto accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 15 aprile, quando i pos hanno smesso all’improvviso di funzionare.

Più di qualche famiglia anche a Termoli e a Campobasso è stata costretta a lasciare la spesa ‘in eccesso’ e pagare solo quella che si riusciva a saldare in contanti, creando file e malcontenti tra i cittadini.

Le prime difficoltà sono iniziate attorno alle 11.45 per un malfunzionamento che sarebbe durato circa un’oretta mettendo ovviamente in crisi i sistemi di pagamento nel giorno di venerdì Santo che è quello di maggiore affluenza nei centri commerciali.

Nessun problema, invece, per chi vuole prelevare o pagare da uno sportello bancomat della propria banca. (foto in alto e in home page Corriere.it)