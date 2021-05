Bancarotta Ittierre, Perna chiede il “concordato” in Appello

Slitta l’appello di Tonino Perna, condannato in primo grado a Isernia a sette anni per la bancarotta Ittierre.

Infatti il suo difensore, Marco Franco, e il sostituto procuratore generale, Elio Fioretti, hanno chiesto congiuntamente un rinvio dell’udienza già calendarizzata per il 27 maggio prossimo. Motivo del rinvio, la richiesta di “concordato in appello”, presentata dal difensore di Perna e resa possibile dall’articolo 599 del cpp, introdotto con la riforma Orlando nel 2017.

Il meccanismo è semplice: pubblico ministero e difesa concordano «sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi» e indicano la pena. Se l’accoglie, la corte pronuncia sentenza inoppugnabile. Altrimenti celebra il dibattimento, ma la richiesta di concordato può essere riproposta.

La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.