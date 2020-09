Bancarotta fraudolenta Ittierre, sette anni di reclusione per Tonino Perna

Bancarotta Ittierre: pesante la sentenza emessa dal tribunale di Isernia per l’ex presidente del colosso della moda, Tonino Perna, condannato a sette anni di reclusione, più l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il collegio: presidente Nardelli, giudici a latere Cappelli e Zarone

ha emesso la seguente sentenza:

Reclusione per Tonino Perna anni 7, Negro Maurizio anni 6, Bassi Giorgio Paolo anni 3 e mesi 4, Manghi Andrea anni 3 e mesi 4, Orlandi Franco anni 3 e mesi 4.

Pene accessorie: Perna e Negro interdizione perpetua dai pubblici uffici, Bassi Manchi e Orlandi anni 5 di Interdizione dai pubblici uffici. Altra pena accessoria per Tonino Perna: interdizione dagli uffici delle imprese per anni 7.