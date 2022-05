Banca Mediolanum, 20 anni di Giro: da Isernia la pedalata amatoriale con Gianni Motta e Alessandro Ballan

Banca Mediolanum, per il ventesimo anno sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, organizza in Molise “Un giro nel Giro” dedicato a clienti e appassionati ciclisti per vivere con loro l’emozione del percorso anticipando la gara di qualche ora.

Prenderà il via da Isernia la pedalata amatoriale insieme ai fuoriclasse e storici testimonial di Banca Mediolanum: Gianni Motta e Alessandro Ballan. Grazie all’organizzazione di Guido Valente, Family Banker® di Banca Mediolanum, il gruppo in Maglia Azzurra partirà insieme ai testimonial domenica 15 maggio alle ore 7:30 da piazza Tullio Tedeschi.

Il Giro d’Italia sarà anche l’occasione per aiutare le famiglie che vivono in difficoltà, in particolare quelle con minori affetti da patologie gravi o inguaribili, per cui solo il 5% può accedere alle cure palliative pediatriche necessarie. Per questo, Fondazione Mediolanum Onlus, ha deciso di impegnarsi insieme ad Associazione VIDAS, Fondazione ANT Italia Onlus, e LILT Associazione Provinciale Milano Monza Brianza APS con la raccolta fondi “Uno di famiglia” per offrire gratuitamente un servizio di reperibilità telefonica h24, assistenza medica e cure palliative domiciliari alle famiglie con minori affetti da malattie gravi o inguaribili. Con il contributo verranno aiutati 224 bambini gravemente malati, in tutta Italia, affinché possano affrontare la malattia con più serenità, nel calore della propria casa e vicino alla propria famiglia.