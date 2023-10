Banca d’Italia entra nelle scuole, studenti a lezione di educazione finanziaria

Presso la filiale di Campobasso sono state presentate le attività 2023/24 e quelle che vedranno la collaborazione con l’Usr del Molise. Obiettivo: far comprendere il funzionamento dell’economia e aiutare a compiere scelte consapevoli

Sono state presentate questa mattina lunedì 2 ottobre presso la Filiale della Banca d’Italia di Campobasso le iniziative in Molise per l’anno 2023/24 che si rivolgeranno agli studenti a partire dal mese dell’educazione finanziaria.

Si tratta di una opportunità già colta in passato dall’Ufficio Scolastico Regionale, con cui viene rinnovata l’intesa alla luce del nuovo disegno di legge, che di fatto rende obbligatorio l’inserimento dell’educazione finanziaria all’interno dell’ora di educazione civica.

In particolare nel mese di ottobre, gli studenti delle scuole primarie si potranno cimentare con l’amico

immaginario, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado saranno invitati a riflettere sfidandosi con il laboratorio didattico Costruisci il tuo futuro, mentre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado si potranno confrontare con una versione più avanzata del medesimo laboratorio.

A novembre sarà invece proposto un percorso per i docenti.

Con le iniziative di educazione finanziaria, la Banca d’Italia intende trasmettere competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia. Decisioni finanziarie inappropriate – come un indebitamento eccessivo rispetto al reddito o investimenti in strumenti troppo rischiosi – possono dare luogo a situazioni di tensione finanziaria per una persona, causando un abbassamento della qualità della vita.