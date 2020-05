Banca del Sud Italia, l’idea dell’avvocato Luigi Iosa avanzata al Governo

«Un modello “sartoriale” in grado di dialogare con le persone e non con i numeri»

Una grande Banca del Sud Italia, per garantire, attraverso una minore burocrazia, tempi più celeri e interventi più rapidi. È l’idea lanciata dall’avvocato Luigi Iosa al Governo centrale.

A parere di Iosa «il Governo mesi fa ha gettato le basi per la grande Banca del Sud, mettendo sul tavolo i primi 900 milioni di euro per rilanciare soprattutto il mondo delle imprese meridionali.

In particolare, per la fallenda Banca Popolare di Bari, che non rispettava i requisiti patrimoniali minimi e necessitava di un miliardo di euro, il Decreto, approvato a Dicembre 2019 in Consiglio dei Ministri, ha ipotizzato di fatto un “salvataggio” in tandem con il sistema bancario, attraverso il FIDT, e lo Stato, che ha messo in campo Mediocredito Centrale. Lo schema di Decreto predisposto dal MEF ha previsto un potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziarie della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), interamente controllata da INVITALIA, attraverso un primo aumento di capitale per consentire a MCC, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB). L’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che ha natura privata, per Iosa, non integra un aiuto di Stato. Mentre i 900 milioni di euro, di cui sarà dotata la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), potrebbero integrare un aiuto di Stato per la Banca Popolare di Bari, salvo che vengano utilizzati anche per accorciare il divario tra Nord e Sud del Paese. Iosa ritiene in sintesi che la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), come sola Banca pubblica di investimento, potrà fare ben poco». Per iniziare, Iosa suggerisce che «si potrebbe affittare il ramo di azienda della BPB alle virtuosissime Banche territoriali del Sud, purché le stesse siano un esempio concreto di buona gestione. Tra queste spiccano la Banca Popolare delle Province Molisane, la Banca Popolare del Lazio ed altre ottime Banche territoriali. Difatti, va premiato il modello d’integerrima amministrazione sul territorio». I crediti deteriorati della BPB, invece, per Luigi Iosa «andrebbero ceduti secondo un sistema innovativo diverso da quello tradizionale». Infine, il legale pugliese sostiene che va «notevolmente aumentata per legge la garanzia bancaria offerta da Mediocredito Centrale (MCC) per le piccole e medie imprese italiane (PMI), quello che di fatto è accaduto con l’emergenza COVID-19». In altre parole, Iosa suggerisce un’aggregazione funzionale tra le migliori Banche di territorio del Centro-Sud Italia e il Mediocredito Centrale (MCC), mettendo insieme capitale pubblico-privato e lasciando intatta la governance territoriale della singola Banca. Diversamente, a suo dire, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (MCC), come sola Banca pubblica di investimento, non sarà utile agli imprenditori e alle famiglie meridionali, perché non conoscerà mai le peculiarità del territorio e sarà caratterizzata dalla “dannosa distanza” tra la clientela e la Banca. Per Iosa fare banca al Sud è difficilissimo e richiede un modello di “Banca sartoriale”, in grado di dialogare con le persone e non con i numeri. Non a caso, i finanziamenti alla imprese del Nord, garantiti dallo Stato per via dell’emergenza COVID-19, sono stati più celeri. «Se avessimo già avuto questo tipo di Banca del Sud, con capitale misto pubblico-privato, conclude Luigi Iosa, gli imprenditori italiani avrebbero ricevuto il prestito garantito dallo Stato in tempo utile».