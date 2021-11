Classe in quarantena alla scuola dell’Infanzia di Pantano basso di Termoli dove un bambino è risultato essere positivo al Covid-19. Da ieri, infatti, i bambini di quella classe non sono tornati a scuola. Immediatamente è stata avviata la prassi, come ormai avviene in questi casi, che prevede i tamponi agli altri bambini e al personale scolastico.