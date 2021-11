Bambino nato morto, cinque indagati all’ospedale Veneziale

Sono cinque i sanitari del Veneziale raggiunti da avviso di garanzia per un bambino nato morto nel corso di un parto cesareo.

Il fatto pochi giorni fa, martedì sera, quando un normale parte cesareo non è andato a buon fine. I genitori del bambino nato morto hanno sporto denuncia per omicidio colposo.

Lunedì la procura nominerà l’anatomo patologo che dovrà effettuare l’autopsia sul corpicino del bambino. Anche gli indagati potranno nominare un loro anatomo patologo di fiducia che assisterà all’autopsia.

Sconcerto e rammarico per quanto accaduto che, è bene ricordarlo, può essere anche frutto di una tragica fatalità e non necessariamente di un errore medico in un reparto, come quello di Ostetricia di Isernia, di notevole qualità.