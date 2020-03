Bambino investito da auto pirata, caccia all’autista che non si è fermato

Uno scolaretto di Agnone è stato investito da un’auto lungo la strada che passa davanti al supermercato MD, alle porte della cittadina altomolisana. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il bambino fosse appena sceso dallo scuolabus e stesse attraversando la strada per far ritorno a casa dalla scuola. È stato investito da un’auto in transito e chi era alla guida è fuggito e non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto una Gazzella della compagnia Carabinieri che ha subito avviato le indagini per risalire all’identità dell’investitore. Il bambino è stato trasferito in ospedale, ad Agnone, ma le sue condizioni sembrano buone.