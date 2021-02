Bambino di quattro mesi di Carovilli, occorre un trapianto per salvarlo

Simone è un bambino di soli quattro mesi e ha bisogno di un trapianto di fegato per vivere, così da Carovilli è partita una gara di solidarietà di tutta la cittadinanza, insieme al gruppo Avis Locale, che ha avviato una raccolta fondi a favore della sua famiglia. Il piccolo Simone è ricoverato al Gemelli di Roma, in attesa di ricevere un trapianto di fegato per poter continuare a vivere, per poter restare con la sua mamma e con il suo papà, che oggi sono a pezzi, ma soprattutto provati dagli innumerevoli viaggi che sono costretti a fare per stare vicino al loro bambino.