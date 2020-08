Bambino di 11 anni in arresto cardiaco, esclusi danni cerebrali. Venafro prega per lui

Buone notizie dal Santobono di Napoli. I primi esami, tac e risonanza magnetica, effettuati sul bambino di 11 anni di Venafro, ricoverato ieri sera dopo diversi arresti cardiaci, sembrano avere escluso i danni cerebrali. La situazione resta comunque grave, la sua vita è appesa ad un filo. Intanto i social si sono mobilitati per il piccolo per organizzare per questa mattina alle 11 un momento di preghiera affinchè si salvi e possa tornare a Venafro dalla sua famiglia a giocare con gli altri bambini.