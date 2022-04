Bambino cade dal secondo piano della sua casa alle porte del Molise, trasferito in eliambulanza

L’episodio in via Cicerone a San Salvo. Il bimbo è stato trasportato al Santo Spirito di Pescara in via precauzionale

E’ caduto dal secondo piano della sua abitazione ed è stato risucchiato in un volo di 5 metri un bambino di 8 anni. L’episodio è avvenuto questa mattina, 19 aprile, in via Cicerone a San Salvo.

Stando a quanto si apprende il bambino si è sporto dopo aver aperto la finestra del bagno ed è scivolato giù. Fortunatamente il suo volo nel vuoto, da un’altezza di circa 5 metri, è stato attutito da una tettoia che si trova proprio sotto la finestra, ed il bambino è ricaduto a terra in piedi.

Immediata è stata la richiesta di soccorsi, con l’ambulanza del 118 che ha raggiunto il luogo dell’incidente. Il bambino era cosciente, molto spaventato e lamentava diversi dolori. Ma, ad una prima ricognizione medica, non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.

I sanitari, in via precauzionale, come si legge su chiaroquotidiano.it, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Santo Spirito di Pescara. L’elicottero del 118 è atterrato nel campo di via Stingi dove ha preso in consegna il bambino per poi riprendere il volo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vasto per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.