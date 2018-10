CAMPOBASSO

La psicologa scolastica Piera Giuliano, esperta in neuropsicologia dell’età evolutiva e in disturbi specifici dell’apprendimento, ha presentato il corso dedicato ai genitori di bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. Questa mattina, sabato 27 ottobre, la prima lezione nello studio “AttivaMente” di via Cavour a Campobasso.