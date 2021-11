La gentilezza rappresentata dalle opere dell’artista Achille Pace. Una giornata internazionale della gentilezza diversa quella che è andata in scena presso la scuola di via Po che rientra nel comprensivo di Difesa Grande. Il macro progetto dal titolo “Il filo della gentilezza”, omaggio ad Achille Pace rientra nel progetto di educazione civica “Legarsi al pianeta” Ambiente-Ecologia-Territorio-Arte-Cultura. A presentare il progetto è stata la dirigente scolastica Luana Occhionero e l’insegnante Carla Di Pardo. “Quest’anno dedicheremo il macro progetto ad un illustre cittadino di Termoli venuto a mancare a fine settembre – ha affermato la dirigente scolastica – il Maestro Achille Pace, che ha dedicato una intera vita all’Arte, operando per circa un intero secolo, di cui 59 anni spesi per Termoli e per amore dell’Arte, il Maestro è stato il padre ideatore, promotore del “Premio Termoli”, premio che vanta di essere il più longevo Premio d’Italia, è infatti operativo ancora oggi, non più annuale ma biennale, l’ultima edizione, la 62ma si è conclusa a fine Agosto, con l’acquisizione di un’altra opera, sempre con la formula del Premio acquisto”. La manifestazione ha visto i bambini protagonisti di una sorta di flash mob all’esterno dell’istituto e successivamente di una lezione di yoga, durante la quale hanno potuto apprendere l’arte della meditazione e della gentilezza. “La scuola deve allenare ed educare alla bellezza e all’armonia interiore. E’ importante ascoltare il silenzio”.

Bambini a scuola di gentilezza, il macroprogetto dedicato ad Achille Pace Indietro 1 di 4 Avanti