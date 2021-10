Ballottaggio, Sgarbi a Isernia per Gabriele Melogli

Mancano cinque giorni al ballottaggio e si scalda il clima, già abbastanza elettrico per una sfida in cui il Centrodestra regionale si gioca tutto: presente e futuro. Per questo nuovi big della coalizione a sotegno di Melogli arrivano in città. Oggi pomeriggio, alle 17, è il turno di Vttorio Sgarbi, leader di Rinascimento Italia, lista di Giovancarmine Mancini. Sgarbi viene a sostenere la corsa a sindaco di Gabriele Melogli.

Nell’occasione, il deputato terrà una conferenza stampa, presso la sede elettorale dell’aspirante primo cittadino in via Umbria 2, alla presenza del candidato sindaco stesso e dell’avvocato Giovancarmine Mancini. Appuntamento alle ore 17.