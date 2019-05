Ballottaggio, Salvini domani in Piazza Pepe a sostegno della D’Alessandro

CAMPOBASSO

Matteo Salvini salirà sul palco di piazza Pepe alle 13:30 di domani, sabato 1 giugno, per sostenere la candidata del centrodestra in quota Lega, Maria Domenica D’Alessandro, in vista del ballottaggio con Roberto Gravina del Movimento Cinque Stelle previsto per domenica 9 giugno. Per il leader della Lega si tratta di un ritorno dopo aver partecipato alla convention del centrodestra all’hotel Centrum Palace lo scorso 15 maggio.

Stavolta il ministro dell’Interno affronterà la piazza, seppur in un orario piuttosto inconsueto, ma forte del 34,3% della Lega alle ultime elezioni Europee che le è valso la palma di primo partito italiano. Non così a Campobasso al primo turno delle Comunali con il Carroccio che ha conquistato il 10,51% dei consensi.