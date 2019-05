Ballottaggio e apparentamenti: Ramundo, Leo Terzano e Liberanome dentro solo se passa il centrodestra

CAMPOBASSO

A dieci giorni dal ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di Campobasso, lo scacchiere politico al di fuori degli sfidanti, Maria Domenica D’Alessandro e Roberto Gravina, è ancora piuttosto fluido e nessuna posizione ufficiale è ancora emersa per formalizzare eventuali apparentamenti. Tre i casi più “divisivi” per i seggi che spetterebbero all’opposizione: Stefano Ramundo in quota Pd che rientrerebbe in Consiglio solo con la vittoria del centrodestra così come Bartolomeo Terzano (La Sinistra per Campobasso) e Paola Liberanome, candidata sindaco di “Io amo Campobasso”.

L’ARTICOLO INTEGRALE SULL’EDIZIONE CARTACEA DE “IL QUOTIDIANO DEL MOLISE” IN EDICOLA DOMANI.