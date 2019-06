Ballottaggio, domani torna a Campobasso il vicepremier Di Maio

Domani pomeriggio il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio tornerà nel capoluogo di regione. Sarà in città per tirare la volata a Roberto Gravina in vista del ballottaggio di domenica. Di Maio effettuerà una passeggiata in città, visitandone i luoghi simbolo, principalmente del centro storico. Farà tappa al museo dei Misteri e terrà l’incontro conclusivo a piazzetta Palombo.

IL PROGRAMMA

Luigi Di Maio, alle ore 17.00, farà visita al Museo dei Misteri, in via Trento n. 3 e alle 18.30 incontrerà i cittadini in piazzetta Palombo.