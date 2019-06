Ballottaggio, da Io Amo Campobasso nessuna indicazione agli elettori

CAMPOBASSO

«Nella totale coerenza con noi stessi e con quello che abbiamo sempre detto e pensato, non indicheremo agli elettori di Io Amo Campobasso una scelta fra le due possibili, consci che il voto che hanno espresso al primo turno e che esprimeranno ora al ballottaggio è del tutto libero e rispondente unicamente alla loro coscienza». Così in una nota la lista civica “Io Amo Campobasso” che in vista del ballottaggio tra centrodestra e Movimento 5 Stelle in programma il prossimo 9 giugno non darà alcuna indicazione di voto ai suoi elettori.

«Come aggregazione civica, ci porremmo naturalmente all’opposizione, corretta ma severissima, sia nei confronti degli uni che degli altri. Il nostro piccolo patrimonio di voti non verrà svenduto in nome di qualsiasi convenienza di questa o quell’altra parte. Noi siamo molto diversi. Consideriamo le nostre idee troppo preziose per scambiarle con un posto in Consiglio Comunale o in Giunta. La nostra associazione comincia adesso, il lavoro che ci aspetta in questa contingenza storica è molto gravoso. Ci aspettiamo- conclude la nota – il contributo fattivo di tutti coloro che vorranno iscriversi, per ampliare ulteriormente il dibattito e portare nuova linfa nella vita politica della città, della regione, e del nostro amato Paese».