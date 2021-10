Ballottaggio, centrodestra sempre più nel caos. Tedeschi: “I candidati di Progetto Isernia condividono la mia posizione”

“Tanti candidati della lista “Progetto per Isernia” – ha scritto Cosmo Tedeschi – confermano di condividere appieno la posizione assunta dal candidato sindaco Tedeschi nel turno di ballottaggio, chiarita precedentemente nel comunicato stampa del 10 ottobre.

Si conferma la posizione di libertà di scelta affinché i cittadini, gli elettori, possano in piena autonomia decidere a chi dare il proprio sostegno per eleggere amministratori onesti e competenti per il bene di Isernia, tra i tanti candidati della lista “Progetto per Isernia” il candidato Giocondino Rossi ribadisce ed avvalora il pensiero di libertà che da sempre è stato apprezzato dal popolo.

A tal proposito si precisa che tutti i candidati della lista” Isernia Civica Tedeschi Sindaco” hanno da sempre condiviso il pensiero espresso in questo e nel precedente comunicato del 10 ottobre in modo compatto e deciso.”