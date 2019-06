Ballottaggio Campobasso, i candidati sindaco al voto (FOTO)

CAMPOBASSO

Sono iniziate alle 7 di questa mattina, domenica 9 giugno, e termineranno alle 23 di questa sera le operazioni di voto in occasione del secondo turno delle elezioni amministrative 2019 che interessano 136 comuni italiani. In Molise, in particolare, fari puntati sulla doppia sfida che vedrà protagoniste Campobasso e Termoli.

Di seguito, le foto dei 2 candidati sindaco per la città di Campobasso che si recano presso il proprio seggio di riferimento per esprimere la loro preferenza.

(Ore 10,55) Il primo a votare alla sezione 1, presso la scuola media Francesco D’Ovidio, è stato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina.

(Ore 12) Al voto anche la candidata sindaco per il centrodestra Maria Domenica D’Alessandro che si è recata presso la sezione 13, presso la scuola elementare “E. D’Ovidio”.

IN EVIDENZA, LE FOTO DEI CANDIDATI SINDACO AL VOTO