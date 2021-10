Ballottaggio, ad Isernia alle 12 vota l’11,41%. Lieve calo rispetto al primo turno

Affluenza dell’11,41% a Isernia. E’ questo il dato dell’affluenza alle urne alle 12 diramato dalla Prefettura del capoluogo di provincia che oggi, 17 ottobre, è chiamato al turno di ballottaggio per decidere chi sarà il nuovo primo cittadino. A contendersi la fascia tricolore sono Gabriele Melogli per il centrodestra e Piero Castrataro per il centrosinistra. Al primo turno di 15 giorni fa sempre alle 12 era andato a votare il 13,74% degli aventi diritto. Si è quindi verificata una leggera flessione nel numero dei votanti. Come in tutti i turni di ballottaggio a spaventare è l’astenzionismo.

Come è noto si può votare oggi fino alle 23 e anche nella giornata di domani, 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Per votare non è necessario esibire il Green Pass. Lo scrutinio inizierà a chiusura dei seggi, dopo le 15.

IL BALLOTTAGGIO NAZIONALE

Non si vota solo ad Isernia. Sono 65 in totale i Comuni chiamati ad eleggere nella seconda tornata di votazioni il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Gli occhi, a livello nazionale, sono puntati su Roma e Torino, dopo che Milano e Napoli hanno già espresso i nuovi sindaci già al primo turno. Anche a livello nazionale, alle 12, si è verificata una leggera flessione dell’affluenza alle urne. Stando a quello che si legge su Ansa.it l’affluenza è attorno al 10,73% a livello nazionale, in calo rispetto al 13,5% del primo turno.

L’appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa anche 10 capoluoghi, tra cui Roma, Torino e Trieste. Si vota per eleggere il sindaco, inoltre, a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Pur essendo entrato in vigore da ieri l’obbligo del Green pass, il possesso della certificazione verde non è richiesto per i componenti dei seggi normali (lo è invece per quelli ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare) ed i rappresentanti di lista accreditati, come indicato da un’apposita circolare del Viminale.

I candidati a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, e del centrosinistra, Roberto Gualtieri, hanno votato questa mattina nei rispettivi seggi per il ballottaggio della Capitale. Entrambi hanno votato in zona Monteverde. Michetti si è recato al seggio allestito in via Giovanni De Calvi, facendosi immortalare mentre inseriva la scheda nell’urna, ma non rilasciando alcuna dichiarazione per rispetto del silenzio elettorale. Gualtieri ha votato, poco più tardi, all’istituto Federico Caffè in via Fonteiana: qualche selfie davanti al seggio, ma – anche in questo caso – nessuna dichiarazione.

La tornata ha una forte valenza nazionale. E’ un’occasione per misurare la forza dei partiti ed è un test sulle alleanze. In mancanza di apparentamenti, soprattutto a Roma e a Torino il centrosinistra può misurare il peso degli elettori M5s disposti a sostenere i candidati Pd. Per il centrodestra si tratta di un sondaggio sui rapporti di forza interni, anche alla luce del fatto che a Roma corre Enrico Michetti, indicato da FdI, e a Torino Paolo Damilano, considerato vicino al ministro leghista Giancarlo Giorgetti.