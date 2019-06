Ballottaggi, oggi sfida decisiva a Campobasso e Termoli: come si vota

Urne aperte da questa mattina alle 7, e fino alle 23 di questa sera, per il secondo turno delle elezioni comunali che vede interessati 136 comuni: tra cui 15 capoluoghi di provincia tra cui Campobasso (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo).

In Molise, in particolare, il risultato del primo turno non ha decretato l’elezione del nuovo sindaco nel capoluogo e a Termoli, dove oggi si terranno i ballottaggi.

Per la prima volta nella storia i cittadini campobassani si recheranno oggi alle urne per il turno di ballottaggio, chiamati a scegliere tra Maria Domenica D’Alessandro, alla guida di una coalizione di centrodestra e Roberto Gravina per la lista del Movimento Cinque Stelle. Ma in Molise l’altro appuntamento importante è in riva all’Adriatico dove a Termoli la sfida è tra il sindaco uscente di centrosinistra Angelo Sbrocca e il suo rivale del centrodestra Roberti. Nessuno dei candidati, in entrambe le città ha ritenuto di dover ricorrere ad apparentamenti.

COME FUNZIONA Il ballottaggio è uno ‘scontro diretto’, necessario quando nessun candidato sindaco riesce ad ottenere la maggioranza richiesta per essere eletto durante il primo turno. La regola è semplice: vince chi ottiene più voti, mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari (a Campobasso è la candidata leghista D’Alessandro, a Termoli quello del Pd Sbrocca). QUANDO E COME SI VOTA – Urne aperte dalle ore 7 alle 23. Per votare bisogna presentare la tessera elettorale, rinnovabile presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, con un documento d’identità valido. LA SCHEDA – Come si legge sul sito del ministero dell’Interno, sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari, insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Per votare bisogna unicamente porre una croce sul nome del candidato scelto. E’ comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa. Lo spoglio delle schede inizierà alle 23, una volta ultimate le operazioni di voto. Il primo dato sull’affluenza si conoscerà alle ore 12.