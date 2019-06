Ballottaggi, nessun accordo ufficiale ma Pd e 5 Stelle pensano all’intesa

CENTRODESTRA

Riunione infuocata giovedì sera all’hotel Rinascimento di Campobasso. Dove si sono ritrovati i candidati consiglieri del centrodestra che hanno corso per le elezioni dello scorso 26 maggio, i vertici regionali dei partiti e i rappresentanti in consiglio della coalizione. Una piccola resa dei conti che è stata utilizzata anche come sveglia in vista del ballottaggio del 9 giugno. I rappresentanti locali hanno imputato ai vertici di partito uno scarso impegno per il capoluogo di regione. Solo all’assessore Vincenzo Niro è stato riconosciuto il lavoro per Campobasso. Il risultato delle liste – hanno rimarcato alcuni esponenti locali di spicco della coalizione – è stato frutto esclusivamente dell’impegno dei candidati sul territorio. I quali si sono, però, sentiti abbandonati dai partiti. Per tali motivi è stata suonata la sveglia in vista del ballottaggio del 9 giugno e dell’ultima settimana di campagna elettorale.

CENTROSINISTRA

Intanto oggi scadono ufficialmente i termini per un apparentamento ufficiale tra le liste a termine di legge. Che prevedrebbe anche la presenza dei simboli di partito sulla scheda del ballottaggio ed andrebbe ad influire pure sulla ripartizione dei seggi. A Campobasso non ci sarà alcun apparentamento ufficiale. Anche se dei tentativi sono stati fatti. Tuttavia potrebbero esserci delle indicazioni di voto. C’è stato una sorta di dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle che avrebbe previsto il seguente accordo: a Campobasso il Pd avrebbe sostenuto Gravina, mentre a Termoli il Movimento 5 Stelle avrebbe appoggiato Sbrocca. Accordo che ufficialmente non si è concretizzato. Ma si potrebbe continuare a lavorare in tal senso nei prossimi giorni. All’interno del centrosinistra un’area è pronta a sostenere Gravina, ma c’è una parte indirizzata verso l’astensione. Si è conclusa con un nulla di fatto la Segreteria del Pd che si è tenuta ieri pomeriggio in via Ferrari. Ci saranno nuovi incontri nel week end e lunedì la comunicazione ufficiale.

IO AMO CAMPOBASSO

Oggi si conoscerà anche la posizione ufficiale di Io Amo Campobasso che ieri ha svolto il suo direttivo. Oggi, invece, si terrà un incontro tra lo stesso direttivo e i candidati per definire i termini della comunicazione pubblica ufficiale di Io Amo Campobasso in merito al ballottaggio. Che dovrebbe sostenere il candidato sindaco Roberto Gravina, anche se all’interno del gruppo ci sarebbero delle divisioni. Considerando anche il fatto che in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle, Paola Liberanome non entrerebbe in consiglio, quindi non ci sarebbe rappresentanza per Io Amo Campobasso. redpol