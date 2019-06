Ballottaggi, affluenza alle ore 12 a Campobasso e Termoli

Questi i dati relativi all’affluenza ai seggi a Campobasso e Termoli alle ore 12 di oggi, domenica 9 giugno, in occasione del secondo turno che decreterà la nomina del candidato sindaco nelle due città.

A Campobasso il 16,76% si è recato alle urne fino ad ora. In occasione del primo turno (domenica 26 maggio) alla stessa ora si registro un’affluenza del 19,35%.

A Termoli, invece, ancora più bassa l’affluenza con solo il 13,75% rispetto al primo turno che fece registrare il 21,01%.

Nessuna fila fuori dai seggi e nelle diverse sezioni in entrambe le città, probabilmente complice la bella giornata di sole che ha spinto in molti a lasciare le città per andare al mare o per trascorrere una gita fuori porta.

Il prossimo dato relativo all’affluenza sarà reso noto alle ore 19.