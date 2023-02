Balli, maschere e giochi, il Carnevale impazza a Termoli

Dal tormentone tv Mercoledì alla Casa di Carta passando per flash dance e Squid Game, il Carnevale ha impazzato a Termoli dove nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, è andata in scena la giornata organizzata dal Comune per i più piccoli.

Protagoniste le scuole di danza della città bassomolisana che hanno organizzato dei flash mob a tema nei vari punti del centro con gran finale sul palcoscenico allestito in piazza Monumento.

Anche per Termoli è il primo Carnevale dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid e le emozioni e la voglia di divertirsi non sono certo mancate.