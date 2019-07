Ballerini molisani al primo posto nei Campionati Italiani FIDS 2019

Sono in corso a Rimini, dal 4 al 14 luglio, i Campionati italiani FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) 2019, l’annuale appuntamento con i campionati italiani di danza sportiva.

La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo e vero punto di riferimento per tutto il settore italiano ed internazionale, con le esibizioni dei migliori atleti europei e mondiali. Lunedì 8 luglio scorso, a partire dalle 17.30, per la categoria 45/54 Balli Latini, la spumeggiante coppia di ballerini molisani, formata da Mauro Palladino e Giusy Libertone, si è prima qualificata per le finali e poi classificata al primo posto.

I due ballerini della scuola Sporting Dance Molise sono stati accompagnati e spronati dagli allenatori Pepino Spicciati e Tiziana Tizzano. Mauro Palladino e Giusy Libertone si sono distinti gareggiando contemporaneamente ad altre 9 coppie di ballerini lasciandosi alle spalle: al secondo posto Michele Daniel e Martina Bittolo del Veneto; al terzo posto Calogero Mongiovì e Filippina Corvetto del Trentino-Alto Adige.

Un plauso ai ballerini molisani anche dal Quotidiano del Molise per la loro bravura che li ha condotti a salire sul gradino più alto del podio in una competizione di grande rilievo.