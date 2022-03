Alla Scuola della Polizia di Stato di Campobasso arrivati 152 Allievi agenti

Soltanto il 22 febbraio scorso presso la Scuola della Polizia di Stato di Campobasso “Giulio Rivera”, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica 183 Agenti in prova, partiti poi alla volta delle sedi di assegnazione su tutto il territorio nazionale, e già oggi il prestigioso Istituto per giovani poliziotti si riempie di 152 Allievi agenti, di cui 51 ragazze, pronti ad affrontare il percorso di formazione che li vedrà impegnati in terra molisana fino al prossimo mese di giugno.

Accolti dal personale della Scuola, ma anche dalla copiosa nevicata che si è abbattuta sulla città, i giovani allievi fanno parte degli oltre 2000 frequentatori che costituiscono il 216° corso di Formazione e che, assieme alla struttura campobassana, vede impegnate altre 10 scuole della Polizia di Stato.

La loro permanenza sarà caratterizzata dall’applicazione pratica su tutte quelle materie che consentono un’attenta definizione dell’agente di polizia.

Nel frattempo, coralmente, ringraziano tutti coloro che hanno consentito il loro arrivo presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, in particolare il personale che ha reso fruibile la struttura, nonostante le avverse condizioni climatiche.