Balducci: «Il Molise rischia di essere commissariato, illegittima la nomina al vertice dell’Asrem»

Ottavio Balducci, esponente dei Cinque Stelle, censura, parlando di palese illegittimità, il commissariamento dell’Asrem, deciso dalla giunta regionale che ha nominato Evelina Gollo. Balducci parla di un inarrestabile commissariamento del Molise:

“Il commissariamento dell’Azienda Sanitaria del Molise adottato alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla vacanza del posto del DG Florenzano è illegittimo e costituisce l’ennesimo colpo alla sanità molisana che ha bisogno di essere governata e non commissariata.

Ed infatti la legge chiarisce che il termine di 60 gg di supplenza del DG è perentorio per cui, se entro detto termine non viene nominato il nuovo DG, su impulso del Ministero della Salute, non scatta il commisariamento dell’ASREM ma la procedura di COMMISSARIAMENTO DELLA REGIONE MOLISE!

Sembra un paradosso ma la Regione che per questo motivo dovrebbe essere commissariata, a sua volta commissaria….”.