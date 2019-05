Balconi in protesta e sit-in in piazza, Campobasso sulla stampa nazionale

L’iniziativa “Balconi in protesta” ha avuto un’eco nazionale. Tanto che quasi tutti gli organi d’informazione nazionali hanno ripreso l’iniziativa di Campobasso.

Nel capoluogo molisano, infatti, per la prima volta, c’è stata un’iniziativa strutturata, non estemporanea, di contestazione al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Giunto in città nella serata di ieri (mercoledì 15 maggio). Quasi 200 gli striscioni di protesta che hanno fatto bella mostra sui balconi della città. E il sit in di piazza Municipio, nonostante la pioggia e le avverse condizioni meteorologiche, è stato molto partecipato, come testimoniano le immagini.

«Abbiamo rivendicato l’iniziativa – hanno commento dall’Unione degli Studenti – e sottolineato che la città è antifascista, e non si farà trascinare da chi vuole portare solo odio e instillare panico nelle persone».

«Abbraccio i ragazzi dell’Unione degli Studenti del Molise – ha commentato l’ex consigliere regionale Michele Petraroia – che insieme alla rete umanitaria e antifascista ha accolto in questo modo mercoledì sera a Campobasso il Ministro Salvini.

La pioggia non ha fermato chi ha voluto metterci la faccia e esprimere la propria netta contrarietà alla linea politica e ai provvedimenti adottati dalla LEGA NORD».

