Bagnoli, i piccoli alunni a lezione di raccolta differenziata

Un progetto per educare le nuove generazioni alla raccolta differenziata. Lodevole l’iniziativa che ha visto protagonista, ieri mattina, il gruppo di volontariato “Bagnolesi” di Bagnoli del Trigno che ha svolto una lezione sull’argomento nelle scuole dell’infanzia e primaria del comune in provincia di Isernia.

A relazionare ai piccoli alunni sono stati Emanuele Ianiero, Anna Maria Salina, Biagio De Vita, mentre altri collaboratori hanno aiutato nella riunione e nel reperimento del materiale a disposizione. I volontari hanno illustrato come differenziare i rifiuti e quali sono i materiali che possono essere recuperati. Nella parte introduttiva ci si è soffermati sull’importanza del riciclo e sui danni provocati dall’inquinamento. Un semplice tappo lasciato in giro può essere ingerito dagli animali, provocando addirittura l’estinzione di alcune specie. Agli studenti è stato spiegato che il comportamento di ognuno contribuisce a rendere il pianeta più o meno pulito, motivo per cui ognuno di noi è chiamato anche a controllare l’altro e a convincere il proprio vicino ad adottare un atteggiamento più rispettoso nei confronti della natura. Subito dopo i volontari hanno presentato ai bambini quanto è stato fatto fino ad ora in paese riguardo alla raccolta differenziata.

Nel 2018, infatti, la stessa associazione ha attivato il progetto “Raccolta Differenziata” che ha raggiunto numeri record con circa 31mila chili di carta raccolta, oltre 7mila chili di plastica e 188 di alluminio. Il tema della differenziata, come testimoniano i dati, è caro al gruppo di volontariato che da anni si adopera in paese per coinvolgere le persone, soprattutto più anziane, che non conoscevano quest’abitudine. Il gruppo, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, si adopera non solo per informare, ma anche per raccogliere e selezionare il materiale affinché sia correttamente smaltito e prenda la strada giusta Un’iniziativa quella della differenziata, hanno spiegato i relatori, nata proprio nella scuola bagnolese grazie al buon esempio e agli insegnamenti di alcuni docenti particolarmente sensibili al problema. La giornata, però, ha avuto anche un fine pratico. Da ora in poi, infatti, anche nella scuola di Bagnoli si effettuerà la raccolta differenziata. L’iniziativa si è conclusa con i ringraziamenti di rito e con la promessa che questo è stato solo il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgeranno le scolaresche.