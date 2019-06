Bagnoli del Trigno di nuovo in sfida a il “Borgo dei Borghi”

REDAZIONE

ISERNIA

È tra i comuni italiani che nelle ultime edizioni ha ottenuto migliori risultati e un bottino di voti non indifferente, motivo per cui è stato selezionato nuovamente per prendere parte al “Borgo dei Borghi”, nota trasmissione televisiva, in onda su Rai3. Lo speciale di Kilimangiaro condotto da Camilla Raznovich andrà in onda il prossimo autunno. Le telecamere del programma televisivo, dunque, arriveranno nuovamente nel centro in provincia di Isernia per immortalare le bellezze di un borgo, non a caso denominato “La perla del Molise”. L’edizione dell’anno passato vide protagonista un altro comune in provincia di Isernia: Castelpetroso che è arrivato persino in finale. Il “Borgo dei Borghi – Autunno 2018” è stata una gara tra 60 borghi Italiani in onda dal 3 novembre al 24 novembre 2018. Il pubblico ha potuto partecipare alla gara eliminatoria esprimendo la propria preferenza per ognuno dei 3 gruppi eliminatori e successivamente, durante la serata finale di sabato 24 novembre, votando attraverso il televoto. L’edizione di quest’anno si svolgerà sulla falsa riga di quello precedente. Il Molise, dunque, è pronto a stupire nuovamente con bellezze spesso poco conosciute ma di inestimabile valore.