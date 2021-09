Bagno di folla per Giuseppe Conte a Isernia a sostegno di Piero Castrataro (IL VIDEO)

Piazza Andrea d’Isernia piena come un uovo per accogliere Giuseppe Conte a Isernia. Circa cinquemila persone hanno aspettato l’ex presidente del consiglio, arrivato a Isernia per sostenere la candidatura a sindaco di Piero Castrataro in rappresentanza dell’alleanza di Centrosinistra. Conte ha elogiato Castrataro, parlando di una persona competente, quella giusta per far risorgere il capoluogo pentro, caduto in una crisi senza fondo, sociale ed economica. Tanta gente in piazza non si vedeva dalla campagna elettorale delle regionali 2018, sempre con i Grillini, quando arrivò a Isernia Luigi Di Maio. “E’ incredibile la vostra voglia di tornare a parlare di politica dopo tanti mesi. Ho detto da subito che volevo tornare a vivere in mezzo alla gente”.

