Bagno chimico al Monforte, tutti assolti. Cretella gridò allo scandalo ma il “wc” è ancora lì

L’allora consigliere di minoranza presentò una denuncia: oggi il verdetto, mentre la Giunta di cui fa parte ha seguito lo stesso “modus operandi” delle precedenti

Tutti assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Si è conclusa oggi, mercoledì 9 marzo, la vicenda relativa al bagno chimico al Castello Monforte. Nata in seguito alla denuncia effettuata dall’allora consigliere di minoranza dei 5 Stelle Simone Cretella alla Squadra Mobile della Questura del capoluogo.

La vicenda ha inizio nel lontano 2012 quando l’allora sindaco Gino Di Bartolomeo decise di aprire il Castello Monforte, assumendosene la responsabilità. Serviva, ovviamente, un bagno e l’ex primo cittadino incaricò Iacobucci di provvedere. E fu un atto “d’urgenza” per poter aprire il portone del Castello.

Con la successiva amministrazione Battista si diede continuità a questa scelta ma il consigliere di minoranza Cretella presentò, come detto, una denuncia alla Squadra Mobile perché per l’affidamento della gestione dei servizi igienici al Castello non c’era nessuna Determina, non era stata effettuata gara d’appalto, non c’era, insomma, una pezza d’appoggio. Tutto vero. Principalmente perché Di Bartolomeo agì, come detto, in urgenza e il Governo Battista non sanò tale situazione. Cretella gridò allo scandalo con denuncia e consueti messaggi sui social conditi da “disonestà e clientelismo”.

Oggi Iacobucci, i dirigenti De Marco e Iannelli, il geometra Di Maio, sono stati prosciolti dalle accuse, ricevendo un’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. E il bagno chimico del Castello Monforte? Ovviamente è ancora lì, è rimasto lì, con le consuete modalità, anche dopo l’insediamento della Giunta Gravina. Neanche l’assessore Cretella è riuscito a sanare questa situazione. Ennesima dimostrazione della facilità di fare opposizione in un certo modo. Governare, evidente, è tutta un’altra musica. Anzi, sembra proprio la stessa. red