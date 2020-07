Bagnino porta in salvo un padre e suo figlio, pericolo scampato a Termoli

Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi per un padre e suo figlio che se la sono vista brutta oggi, domenica 19 luglio, sul lungomare nord di Termoli. Nel pomeriggio i due si sarebbero spinti un po’più a largo. Le condizioni del mare non proprio ideali per un bagno hanno messo in difficoltà padre e figlio tant’è che si è reso necessario l’intervento del bagnino. I due sono stati tratti in salvo e riportati sulla spiaggia. Il tratto di mare in questione sarebbe lo stesso dove qualche giorno fa ha perso la vita un 54enne di Campobasso.