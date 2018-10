Bagni pubblici, previste telecamere e tornelli a pagamento 

CAMPOBASSO

Demolizione e sostituzione dei rivestimenti, dei vecchi sanitari e degli infissi interni, nonché rifacimento dell’impianto idrico e revisione dell’impianto elettrico. Sono i lavori che andranno fatti nei bagni pubblici di via Palombo e di via Cavour. Lo scorso dicembre, infatti, l’amministrazione comunale di Campobasso ha stanziato 100mila euro per la ristrutturazione di entrambi i servizi.

«Troppo vecchi e quasi in stato di abbandono, spesso manomessi da parte di vandali o persone che li usano impropriamente, risultano ormai indecorosi» il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Maio. Il bagno di via Palombo, con un’ordinanza sindacale del 14 dicembre 2017, è stato addirittura chiuso, per tutelare la salute e l’igiene pubblica. Lì, infatti, erano state trovate delle siringhe usate. Nel bando, pubblicato sul

sito del Comune, è prevista l’installazione di tornelli per regolarizzare gli ingressi ai servizi, che saranno a pagamento ad una tariffa ancora non stabilita, e sarà garantita la sicurezza da un sistema di videosorveglianza con « telecamere poste solo all’ingresso per l’eventuale individuazione dei frequentatori che possono arrecare danni alla struttura e per la sorveglianza delle gettoniere» come si legge nel bando.

I bagni così ristrutturati saranno più facilmente gestibili dal punto di vista della sorveglianza e, soprattutto, dal punto di vista igienico sanitario.