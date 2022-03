Bagni chimici di Campobasso, assolto con formula piena il dirigente De Marco

E’ stato assolto con formula piena il dirigente De Marco, difeso dall’Avv. Fabio Albino e dall’Avv. Giacomo D’Angelo, unitamente ad altri Dirigenti, stavolta nel procedimento penale iniziato a seguito dell’ennesimo esposto dell’assessore dei 5 stelle Cretella Simone.

La vicenda riguardava presunti ma inesistenti abusi di ufficio, questa volta nella gestione dei c.d. “bagni chimici” del capoluogo cittadino.

“Ciò che francamente sconcerta – si legge in una nota stampa – è il vero e proprio stillicidio a cui è sottoposto, con altri, il predetto Dirigente Comunale costretto, pressoché annualmente, a difendersi, ora dinanzi al Giudice Penale ora innanzi a quello Contabile, da accuse che puntualmente si rivelano totalmente infondate.

Tale modus operandi dei denuncianti, peraltro, è caratterizzato da un ulteriore grave profilo.

Le ripetute assoluzioni non fanno altro che comportare ulteriori oneri economici per lo stesso Comune, attualmente da loro amministrato, dal momento che in un caso è stato addirittura condannato l’Ente al pagamento della spese legali e negli altri casi il Comune dovrà comunque rimborsare ai dirigenti puntualmente assolti le spese di difesa”.