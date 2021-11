Baglioni a Isernia, è caccia al biglietto, ma per il momento non sono in vendita

Baglioni a Isernia. Una sorpresa, positiva, ma pur sempre una sorpresa per il Comune, che si è visto chiedere l’Auditorium dall’organizzazione che cura il prossimo tour del famoso cantante italiano nei maggiori centri della penisola. Come conferma l’assessore Luca De Martino la richiesta è arrivata da loro, il Comune pur se soddisfatto non è stato parte attiva. Isernia sarà stata scelta sicuramente per la capacità dell’Auditorium che contiene 700 spettatori. Quindi tutti felici per l’arrivo a Isernia di Baglioni, il prossimo 13 marzo, con la caccia al biglietto che è già partita, ma per ora non sono in vendita.