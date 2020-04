Bagarre in consiglio regionale e ricorso al Tar, trattazione differita

L’istanza presentata dai legali di Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi

«La difesa erariale ha depositato in giudizio un atto di Micone che ha comunicato la presa d’atto della decadenza da parte del Consiglio nella odierna seduta, nonché la nomina dell’Assessore Tiberio. Conseguentemente, la trattazione è stata differita per proporre motivi aggiunti avverso i suddetti provvedimenti». Così, testualmente, in un post affidato ai social, Massimliano Scarabeo ha fatto intendere che per la decisione in merito all’istanza presentata stamane, ci saranno tempi più lunghi. L’istanza è stata presentata al Tribunale amministrativo del Molise questa mattina dai legali dei consiglieri regionali Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo. «Toma si fermi finché è in tempo, è a rischio la legittimità del voto sul bilancio». Così, in una nota congiunta gli ex consiglieri regionali da oggi non più componenti l’Assemblea in quanto il loro posto, erano i primi dei non eletti, è stato ripreso dai rispettivi consiglieri tornati tra i banchi di Palazzo D’Aimmo dopo essersi dimessi da assessori. I due hanno presentato una istanza al Tribunale amministrativo regionale. In sostanza con l’istanza presentata questa mattina i consiglieri regionali Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo chiedevano l’annullamento si legge testualmente «della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (doc. 2), con la quale il Presidente del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30; nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti, quali l’atto di convocazione del Consiglio regionale per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e tutti gli atti e/o le delibere adottate dall’organo consiliare illegittimamente convocato e composto». «La disposta revoca – si legge ancora nell’istanza – dei componenti della Giunta, in assenza della nomina dei nuovi assessori, non determina la cessazione immediata della loro carica stante la necessità di preservare, nelle more, la funzionalità dell’organo esecutivo, mediante l’automatica prorogatio dei primi nelle funzioni assessorili, in virtù del generale principio di continuità amministrativa degli organi costituzionali…». Trattazione dell’istanza che, come anticipato, è stata differita.