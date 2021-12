Babygang e logica del branco. La violenza è come il Covid: contagiosa. Il video della vergogna

Dopo le immagini di ieri, proponiamo il video di un altro pestaggio avvenuto a Campobasso nella stessa zona e inviato alla nostra redazione

La logica del branco detta legge. Una legge che fa sempre più paura, anche se di logico in quello che apprendiamo da questi video non c’è proprio nulla.

Branco, babygang, chiamiamolo come meglio ci pare questo fenomeno che sta prendendo piede anche a Campobasso (e chissà da quanto tempo già andava avanti).

Campobasso, città medioborghese che ora grida allo scandalo perché deve fare i conti con giovani, giovanissimi uomini che non si fanno alcuno scrupolo a esibire violenza gratuita e prevaricazione contro inermi passanti incapaci e impossibilitati a reagire.

E’ terribile quello che si vede in questo video, ne circolano tanti altri in rete, da smartphone a smartphone strumenti di comunicazione e ora anche di denuncia.

Quest’ultimo documento è stato inviato al nostro giornale e ci hanno chiesto di pubblicarlo anche per denunciare e sensibilizzare. Ovviamente lo abbiamo dovuto mascherare con filtri che però non riescono ad occultare l’inaudita violenza in esso contenuta. Accade in pieno centro a Campobasso fra via Cavour e corso Bucci, accade ai danni di un uomo che si imbatte nel branco che lo pesta selvaggiamente e senza alcuna pietà. “Fottendosene” anche del fatto che qualcuno stava riprendendo scena dopo scena da dare in pasto alla Rete. Le forze dell’Ordine sono ben informate e stanno facendo di tutto per porre un freno a questa deriva, ma bisogna farlo in fretta, perché la violenza è come il Covid: molto contagiosa. (l.s.)

IL VIDEO IN ALTO