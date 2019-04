Baby gang scatenata a scuola, danni pagati dai genitori

AGNONE

Migliaia di euro di danni provocati nel corso di un raid notturno nella scuola media di via Pietro Micca che ora saranno pagati dai genitori dei piccoli responsabili. È quanto si apprende da fonti del Municipio di Agnone in merito all’episodio di cronaca che ha lasciato attonita e sbigottita l’intera comunità agnonese. Nei giorni scorsi, o meglio nel corso della notte, una banda di vandali, tutti minorenni, dai 12 ai 14 anni, si è introdotta nella sede della scuola media facendo effrazione su una porta nella parte posteriore dell’edificio. Dopo aver mandato in frantumi la vetrata della porta, un doppio vetro abbattuto a colpi di pietre, i teppisti, perché di questo si tratta, si sono introdotti all’interno delle aule scolastiche continuando nella loro opera distruttiva. Materiale didattico, strumenti musicali, mobili, hanno distrutto tutto ciò che hanno trovato sul loro percorso, probabilmente per il semplice gusto di farlo che evidentemente rappresenta una aggravante. Addirittura i piccoli delinquenti hanno azionato degli estintori. La conta dei danni è appunto di qualche migliaia di euro. E ora si apprende che i genitori dei responsabili degli atti vandalici pagheranno completamente i danni procurati. Intanto i Carabinieri della locale compagnia, al comando del capitano Christian Proietti, dopo i sopralluoghi e la visione dei filmati della videosorveglianza, hanno provveduto a segnalare all’autorità giudiziaria per i minori i nominativi dei presunti responsabili.