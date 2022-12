Babbo Natale “acrobata” al santuario di Castelpetroso (FOTO E VIDEO)

Babbo Natale e gli elfi sono scesi letteralmente dalle guglie del santuario di Castelpetroso per poter consegnare i loro regali ai bambini.

È stata un’iniziativa del responsabile della basilica, don Fabio, fatta in occasione della festa organizzata per le famiglie in occasione di Santo Stefano.

È stata anche lanciata una gara di solidarietà per potenziare l’impianto di riscaldamento della basilica con la collaborazione di tre aziende dolciarie molisane che hanno donato i loro prodotti.