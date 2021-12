La casetta di Babbo Natale per grandi e piccini a Pesche

Babbo Natale abita in Molise: ecco la sua casa La sua casa è a Pesche, dove l’amministrazione comunale, con l’aiuto solidale delle mamme, ha messo in piedi una casetta di Babbo Natale per grandi e piccini.

I veri protagonisti sono, comunque, i bambini, che possono scrivere e consegnare personalmente le letterine a Babbo Natale, scartare i regali, cimentarsi in attività laboratoriali e, soprattutto, passare del tempo insieme, recuperando la socialità perduta a seguito delle restrizioni sempre più violente che la pandemia ha imposto alle scuole e alla vita comune.

Matilde Petrecca, consigliera comunale di Pesche, ha sottolineato quanto questa attività, che si accompagna a un calendario di eventi e iniziative, abbia ridato a Pesche la felicità di un luogo di incontro comune, dove i cittadini possono godere, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie legate al Covid, in tutta sicurezza l’atmosfera del Natale, condividendo con i più piccini la magia del periodo più bello dell’anno.

La casa di Babbo Natale sarà aperta fino al 6 gennaio e, chissà, forse ospiterà anche la befana.