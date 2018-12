Babbi Bikers, al via l’edizione 2018

babbi Indietro 1 di 6 Avanti

CAMPOBASSO

E’ partita alle 17:30 del pomeriggio di oggi, sabato 22 dicembre, la manifestazione motociclistica di solidarietà e beneficenza organizzata dall’associazione Polpetta onlu e dedicata ai bambini meno fortunati nel ricordo di Polpetta (Piero Ioffredi).

Tantissime le persone che anche quest’anno, vestite da Babbo Natale ed in sella ad una moto stanno sfilando per le vie della città di Campobasso seguendo un percorso di circa 14 km per il tradizionale motogiro di solidarietà dei Babbi Bikers.

Intorno alle 18.30 è previsto l’arrivo dei motociclisti per la consegna dei doni natalizi alla casa famiglia “Don Giovanni Battista”.