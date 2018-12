Azzeramento Giunta, Battista: «Operazione trasparenza» (L’INTERVISTA)

CAMPOBASSO

«Operazione trasparenza». Così il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, definisce la decisione appena annunciata alla stampa: l’azzeramento dell’Esecutivo di Palazzo San Giorgio. Un atto che arriva con forza a fine mandato. Al momento sono state ritirate tutte le deleghe agli assessori del capoluogo di regione. Nei prossimi giorni il sindaco annuncerà quali saranno gli esiti. «Bisogna evitare che si abbassi la guardia rispetto al programma di mandato», dice il primo cittadino. E proprio sul programma arriverà in queste ore la verifica. Le troppe voci di passaggi di casacca hanno agevolato la decisione di Battista. «L’azzeramento dell’Esecutivo è un’operazione di chiarezza e di trasparenza nei confronti della città e dei cittadini che si alzano la mattina presto per lavorare e di quelli che non hanno neanche un lavoro». In questi giorni di festa il sindaco potrà riflettere e verificare le varie posizioni, ma soprattutto il rapporto di fiducia nei suoi confronti e nei confronti dei cittadini. «L’impegno preso nel 2014 – dice – era quello di donarsi totalmente allo spirito della politica. Nei prossimi giorni capirò chi vuole lavorare con me e chi vuole bivaccare non sporcandosi le mani per evitare critiche». Pronto un “verbalino” sulle cose fatte in questi anni di mandato.

