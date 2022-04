Azzannata da due pitbull finisce al Pronto Soccorso

Brutta avventura per una ragazza di Isernia, uscita di casa con il suo cagnolino per fare una passeggiata. La giovane donna, abitante in una frazione di Isernia, ha però avuto la disavventura di imbattersi in due cani di grossa taglia, due pitbull lasciati irresponsabilmente liberi dal loro proprietario. La coppia di cani ha subito cominciato ad abbaiare contro il cagnolino della ragazza, quest’ultima per metterlo in salvo si è inchinata per prenderlo in braccio. A quel punto i due pitbull l’hanno aggredita e azzannata, procurandole ferite al volto e a un braccio. La ragazza ha salvato il suo cagnolino, ma ha dovuto far ricorso ai sanitari del Pronto Soccorso di Isernia, che l’hanno medicata applicandole diversi punti di sutura. Sicuramente la vicenda finirà all’attenzione della Polizia, o con una denuncia della ragazza, oppure con il verbale del Pronto Soccorso.

Foto archivio