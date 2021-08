“Azione” non parteciperà alle Comunali di Isernia né con il proprio simbolo né con una propria lista

“Purtroppo non si è concretizzato il tentativo di creare una alleanza moderata, progressista e innovativa insieme a Nexus e Italia Viva per dare ad Isernia un nuovo concreto impulso amministrativo e agli isernini una valida alternativa alla solita politica.

Non è stato possibile, infatti, – si legge in una nota del coordinatore regionale di Azione Luigi Valente – aggregare altre forze ad un progetto di serio rinnovamento con un programma articolato ed hanno invece prevalso le vecchie logiche politiche e metodi che Azione non condivide.

Inoltre, le direttive nazionali del Partito di Carlo Calenda, impegnato come candidato sindaco a Roma, non consentono in questo momento alcun tipo di alleanza con il M5S es altre forze populiste, o con sovranisti come Lega e Fratelli d’Italia.

A questo punto ci si augura che Isernia possa trovare la migliore amministrazione possibile per il bene della città e Azione continuerà comunque a lavorare in tal senso, pur preferendo non partecipare alla competizione elettorale di ottobre. Si ringraziano le tante persone che in questi mesi si sono impegnate con fiducia e dedizione per provare a cambiare realmente le cose nella città pentra assicurando loro che il nostro movimento politico sarà sempre vigile e attivo nella politica isernina e Molisana.”