Azione Molise al primo Congresso Nazionale, Valente: «Giorno speciale e bella emozione»

Al primo Congresso Nazionale di Azione svoltosi al Palazzo dei Congressi a Roma ha partecipato anche una nutrita delegazione dal Molise.

Oltre ai Delegati Nazionali Greta Giannini e William Sergio, erano presenti anche il neo Segretario Regionale del Molise Luigi Valente e i due segretari Provinciali Scinocca e Castiello.

Il Congresso si è svolto sabato e domenica alla presenza di oltre mille azionisti.

Sono intervenute varie personalità della politica italiana dal Ministro Speranza a Emma Bonico, da Antonio Tajani a Enrico Letta, Rosato, Toti ed in collegamento il sottosegretario Giorgetti.

Particolarmente apprezzato dalla platea è stato l’intervento di Carlo Cottarelli.

Insomma, un vero successo di partecipazione in presenza e di organizzazione per un partito nato solo nel 2019.

Carlo Calenda è stato eletto per acclamazione, tra gli applausi della platea, Segretario nazionale e Matteo Richetti Presidente di Azione.

“Partecipare ad un Congresso che sancisce la nascita strutturata di un partito è sempre un momento speciale ed una bella emozione.” – ha detto il Segretario Valente – “Oggi è un grande giorno; un bell’esercizio di democrazia per tornare ad una politica fatta sul serio e con passione, perché come dice il nostro slogan la politica non è rumore, ma Azione.” conclude il sindaco di Vinchiaturo.

Azione si è ormai strutturato come partito aprendosi al dialogo con tutte le forze riformiste ed europeiste ed è pronto a svolgere un ruolo importante anche nella politica molisana.